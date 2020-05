Der Osnabrücker Zoll hat Drogen im Wert von mehr als 230.000 Euro beschlagnahmt.

Zoll Osnabrück

Osnabrück. Der Osnabrücker Zoll hat am Dienstag bei einer Kontrolle auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der Autobahn A30 30.000 Ecstasy-Tabletten im Wert von mehr als 230.000 Euro gefunden. Der Fahrer sitzt nun in Untersuchungshaft.