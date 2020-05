Osnabrück. Friseure dürfen wieder öffnen, aber eine Waschanlage, in der Autofahrer mit dem Hochdruckreiniger ihren Wagen vom Schmutz befreien, soll wegen der Corona-Gefahr geschlossen bleiben? Nein, sagt das Verwaltungsgericht Osnabrück und gibt dem Betreiber einer SB-Waschanlage recht.

