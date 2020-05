Osnabrück. Ein Gesicht der Stadt, der Region – und ja: In seiner Branche ist Günter Gall auch ein bundesweit bekanntes Gesicht. Am Mittwochabend gastiert er auf der „NOZ-Kulturbühne" (Folge 19).

Sänger, Gitarrist, Liedkomponist, Rezitator, Autor – ein Mann mit vielen Facetten. „Ich bin ein freier Mann und singe mich wohl in keine Fürstengruft und alles, was ich mir erringe, ist Gottes liebe Himmelsluft. Ich hab keine stolze Feste, von der man Länder übersieht, ich sing, ein Vogel nur im Neste, mein ganzer Reichtum ist mein Lied..." Das Lied „Leicht Gepäck" ist nach Angaben von Günter Gall seit 40 Jahren das Credo und seine Erkennungsmelodie. Möglicherweise wird er auch auf der „Kulturbühne" seine Erkennungsmelodie spielen. In jedem Fall wird er im Gespräch mit NOZ-Moderator Stefan Alberti auch auf seine lange Karriere zurückschauen.