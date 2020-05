Gert Westdörp

Osnabrück. Das Bistum Osnabrück hat am Dienstag einen Katalog mit Vorschriften und Empfehlungen für die Coronazeit verschickt. Daraus ergibt sich, wie das katholische Leben in der Diözese in den kommenden Monaten aussehen dürfte. Ein Überblick zu den wichtigsten Fragen. Wichtig: Alle Regelungen gelten im Bistum Osnabrück ab dem 11. Mai.