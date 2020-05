Osnabrück. Der Osnabrücker Zoll hat bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der A30 in der Höhe von Bad Bentheim große Mengen Heroin und Kokain sichergestellt. Unterstützt wurden die Beamten dabei von Spürhund Raptor, der die Drogen im Motorraum eines Autos aufspürte.

