Osnabrück. Der frühere Osnabrücker Domkapitular Herbert Brockschmidt ist am Mittwochabend im Alter von 87 Jahren in Osnabrück an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das teilte das Bistum am Donnerstag mit.