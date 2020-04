Osnabrück. Weiter geht's: Am Donnerstagabend um 18.30 Uhr startet die zweite Ausgabe des neuen Livestream-Formats „NOZ-Kulturbühne". Gäste sind der Musiker Chris Rehers und der Veranstaltungsmanager Christoph Sierp.

Die Kulturschaffenden haben Zwangspause – die Corona-Krise zwingt die Branche zum Stillstand. Kein Konzert, keine Lesung. Um die Region zumindest etwas mit Unterhaltung zu versorgen, haben die NOZ Medien am Mittwochabend das neue Livestream-Format „NOZ-Kulturbühne" gestartet. Premierengäste waren „Tosho" Todorovic und Mike Titré von der Osnabrücker Blues Company. Hier geht es zur kompletten Ausgabe.

In der nächste Folge am Donnerstagabend hat Moderator Stefan Alberti den Osnabrücker Musiker Chris Rehers zu Gast. „Ein Mann, eine Gitarre, ein Barhocker – los geht's" – das ist nur ein Motto des Musik-Allrounders, der auf der „NOZ-Kulturbühne" die bevorstehenden Feiertage musikalisch einläutet. Daneben wird er natürlich erzählen, wie er gerade die Krisenzeit bewältigt. Einblicke hinter die aktuellen Kulissen der Eventbranche liefert auch Talkgast Christoph Sierp. Der Veranstaltungsmanager wird nicht nur berichten, wie mühevoll die momentane Situation zu bewältigen ist. Sierp hat auch immer die eine oder andere Idee abseits der eingefahrenen Wege in der Tasche.