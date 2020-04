Mit der Solidaraktion #OShältzusammen wollen wir in vielerlei Weise gemeinsam mit und für die Menschen hier in der Region Osnabrück Zeichen setzen. Zu den ersten Schritten gehörte, dass wir die Menschen hier in der Region über die Angebote und Leistungen der örtlichen Geschäfte und Gastronomie in der Krise auf dem Laufenden halten. Außerdem wollen wir die Nachbarschaften miteinander vernetzen. In dieser Karte finden Sie sowohl die Geschäfte als auch Hilfsangebote und Sie können dort Ihre eigenen Leistungen eintragen. Die Karte wird natürlich fortlaufend aktualisiert.