Osnabrück. Fragen über Fragen zum Coronavirus: Im NOZ-Video-Talk am Donnerstag, 9. April, steht diesmal insbesondere die Situation des Einzelhandels und der Gastronomie im Mittelpunkt.

Wie lange können Unternehmen noch durchhalten? Wie groß ist die Solidarität der Kundschaft? Welche kreativen Ideen gibt es in der Krise? Welche Chancen bieten die Social-Media-Kanäle? Diese und andere Fragen beantworten folgende Experten: Mark Rauschen (geschäftsführender Gesellschafter des Osnabrücker Modehauses L&T), Anke Schweda (Geschäftsbereichsleiterin Standortentwicklung, Innovation und Umwelt bei der Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim), Karin Bergmann (Beraterin für digitale Fragestellungen bei der MSO Digital) sowie Patrick Smol (Verkaufsleiter lokale Vermarktung der MSO Medien)

Sollten Sie auch eine Frage zu den Themenfeldern haben, können Sie diese gerne vorab per Mail an s.alberti@noz.de schicken. Das Expertengespräch mit unserem Moderator Stefan Alberti ist an diesem Donnerstag gegen 15 Uhr auf noz.de abrufbar.