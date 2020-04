Osnabrück/Bielefeld. Der Fahrradhandel Lucky Bike möchte in der Corona-Zeit 112 Fahrräder an "Helden des Alltags" verschenken. Nun sucht das Unternehmen nach ihnen.

Medizinisches Personal, Angestellte in Supermärkten oder im öffentlichen Nahverkehr arbeiten in der Corona-Zeit unter widrigsten Bedingungen und sind für die Gesellschaft unverzichtbar. In einer Mitteilung ruft der Fahrradhandel Lucky Bike nun dazu auf, Leute, die solche "Helden des Alltags" sind, bis zum 16. April online über seine Website oder sein Facebookprofil zu nominieren. Denn als Dank für ihre Arbeit möchte das Bielefelder Unternehmen 112 dieser Helden in der Corona-Zeit ein Trekkingrad schenken.



„In diesen Zeiten fängt man fast automatisch an zu überlegen, wie man helfen kann. Viele von uns tun das im privaten Umfeld, indem sie beispielsweise für das ältere Ehepaar in der Nachbarschaft Besorgungen machen“, sagt Lucky-Bike-Gründer Christian Morgenroth. Darüber hinaus werde einem aber auch klar, wer momentan die wirklichen Stützen unseres Alltags sind, so Morgenroth. „Auch wir möchten mit dieser Aktion einen bescheidenen Beitrag leisten.“



Lucky Bike ist eines der größten Fahrradhandelsunternehmen Deutschlands und hat auch eine Filiale in Osnabrück.