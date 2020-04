Osnabrück. Fragen über Fragen zum Coronavirus: Im NOZ-Video-Livetalk am Dienstag steht diesmal insbesondere die Situation in der Veranstaltungs- und Hotelbranche im Mittelpunkt.

Wie dramatisch gestaltet sich die wirtschaftliche Situation? Wie stark kommt der Konjunkturknick bei den Unternehmen bereits an? Warum haben einige Hotels immer noch geöffnet? Welche Notfallpläne haben die Beteiligten in der Schublade, wenn in diesem Jahr möglicherweise kaum noch Veranstaltungen stattfinden dürfen? Welche Ideen wurden in der Corona-Krise geboren? Wie können die Menschen und die Interessenverbände in der Region helfen?

Diese und andere Fragen beantworten folgende Experten: Ira Klusmann (Direktorin Vienna House Remarque Osnabrück und Vorsitzende des Osnabrücker City Marketings), Peter Band (Vorstand Public Entertainment AG, Osnabrück) und Petra Rosenbach (Geschäftsführerin Tourismusverband Osnabrücker Land und Osnabrück-Marketing und Tourismus GmbH).



Fragen konnten vorab per Mail an unserem Moderator Stefan Alberti geschickt werden.