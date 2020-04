Andrea Berg holt ihr im Februar abgesagtes Konzert in Halle im März 2021 nach. Foto: Sandra Ludewig

Halle/Westfalen. Noch nicht wegen Corona, sondern wegen Sturmtief „Sabine“ wurde das Konzert von Andrea Berg in der OWL-Arena am 9. Februar 2020 abgesagt. Nun steht ein Ersatztermin fest. Die Schlagersängerin kommt am 13. März 2021 nach Halle. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.