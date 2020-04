Osnabrück. Die Senioren in den Altenhilfeeinrichtungen leiden während der Corona-Krise unter dem Besuchsverbot. Die Diakonie Osnabrück will dem Abhilfe verschaffen und ruft dazu auf, den Bewohnern ihrer Einrichtungen Karten und Briefe zu schicken.

Auch die freiwilligen Helfer der Diakonie dürfen die Einrichtungen aktuell nicht besuchen. Deshalb greifen viele zum Telefon und rufen die Menschen an, die sie bisher regelmäßig besucht haben, heißt es in einer Mitteilung der Diakonie. Schön sei es natürlich auch, einen hübschen Brief in der Hand zu halten, den man immer wieder lesen und anschauen kann. Deshalb regt die Diakonie an, Menschen in den Altenhilfeeinrichtungen eine solche Freude zu machen. "Damit kann man den Senioren ein bisschen Mut und Freude geben", sagt Freiwilligenkoordinatorin Susanna Waller, die das Projekt mit ihrer Kollegin Monika Förster betreut.

Für die Bewohner sei es trotz der Isolation innerhalb der Einrichtung wichtig, soziale Kontakte aufrecht zu erhalten. Eine Karte oder ein Brief in der Osterzeit sei "ein kleiner Ruf von außen", sagt Waller. Diese könnten allerdings nicht nur an die Senioren, sondern auch an die Pflegemitarbeiter gerichtet werden. Auch die freuten sich über jedes Dankeschön, sagt sie.

Den zur Zeit besonders beanspruchten Pflegekräften hat Waller ihre Idee im Vorfeld vorgestellt. "Die haben alle gesagt, dass sie es super finden", sagt die Organisatorin. Sie hofft, dass nicht nur die Kinder und Enkel der Bewohner Karten schreiben, sondern "alle, die das Gefühl haben, sie möchten etwas tun".



Die Adressen der Diakonie-Einrichtungen finden Sie hier.