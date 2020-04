Osnabrück. Die Osnabrücker Polizei hatte angesichts der Corona-Pandemie auch am Wochenende keinerlei Langeweile: In Dutzenden Fällen mussten die Beamten eingreifen, um die Regelungen zur Eindämmung des Erregers durchzusetzen. Unter anderem lösten sie ein Kaffeekränzchen auf einem Osnabrücker Supermarktparkplatz auf.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, musste sie in Stadt und Landkreis Osnabrück mit insgesamt 57 Personen das ernsthafte und eindringliche Gespräch suchen. Zwar hätten viele von ihnen Verständnis gezeigt – gegen sieben Personen mussten die Beamten allerdings einen offiziellen Platzverweis aussprechen.

60 Mal Personalien festgestellt

In 60 Fällen stellte die Polizei wegen unterschiedlicher Anlässe Personalien fest. Es wurden zwölf Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Auch zehn Strafanzeigen wurden gefertigt, einige allerdings auch zu Tatbeständen außerhalb des Infektionsschutzgesetzes.

Unrühmlicher Höhepunkt war ein Einsatz in der Osnabrücker Bramstraße: Auf einem Supermarktparkplatz hatte sich eine Personengruppe zum Kaffeekränzchen in der Sonne versammelt. Die Polizei löste das Beisammensein schließlich auf.

In der Straße Kleiner Ring gab es lautstarke Streitigkeiten zwischen einem Ehepaar, die von der anhaltenden Isolierung der beiden Personen herrührte. Die Beamten konnten schlichtend eingreifen und zwischen den Streitparteien vermitteln.

Viel los am Rubbenbruchsee

Sowohl in der Stadt als auch im Landkreis mussten einige SB-Waschplätze und Waschanlagen geschlossen werden. Angesichts des einladenden Wetters erfreuten sich auch einige Spielplätze verbotenerweise großer Beliebtheit. So musste die Polizei vor allem am Rubbenbruchsee Sonnenliebhaber und Picknick-Gruppen ansprechen und auf die Vorschriften zum Infektionsschutz hinweisen.

Die Polizei ruft abermals dazu auf, die Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus einzuhalten. Auch Aufenthalte an der frischen Luft können durch eine achtsame Verteilung der Erholungssuchenden unproblematisch gestaltet werden, heißt es in einer Mitteilung. Typische Anlaufpunkte für Erholungssuchende sollten bestmöglich vermieden, Menschenansammlungen verhindert werden.