So reagieren die Osnabrücker auf die Öffnung der Baumärkte CC-Editor öffnen

Eine lange Schlange bildete sich am Samstag beim Baumarkt Hornbach. Der durfte – wie auch andere Bau- und Gartenmärkte – am Samstag trotz Coronakrise wieder öffnen. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Schon am frühen Samstagmorgen waren am Samstag Menschen zu Bau- und Gartenmärkten in Osnabrück gefahren, um dort einkaufen zu können. Dies ist seit dem Erlass der niedersächsischen Landesregierung wieder möglich. Doch nicht überall bildeten sich lange Schlangen vor den Märkten.