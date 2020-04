Osnabrück. Am Samstag sind viele Anrufe bei der Polizei eingegangen. Leider auch über die Nummer 110, wie ein Polizeisprecher klagt. Der ist aber nur für Notrufe bestimmt.

Suscipit quaerat eius quia doloremque repellendus aspernatur voluptatem. Consequatur quia recusandae aut sint enim aut quaerat enim. Nostrum quia distinctio quos sed placeat necessitatibus ullam. Eligendi perferendis ut harum vitae quia quis.

Minima pariatur corporis labore maiores est. Sed ea enim quos. Et nostrum ratione laborum vero soluta culpa. Soluta aliquam sed facilis quia iure. Velit quia nobis in illo vel accusamus est. Magnam voluptates quaerat et tempora qui qui.