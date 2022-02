Das Fahrrad als Vehikel für den Klimaschutz: Für die Neuorientierung in der Osnabrücker Verkehrspolitik gibt es große Zustimmung vom Klimabeirat. (Symbolfoto) FOTO: dpa/Jens Büttner Radverkehr bringt Fortschritte 2030, 2040 oder 2050: Wann wird Osnabrück klimaneutral? Von Rainer Lahmann-Lammert | 17.02.2022, 08:30 Uhr

Dass die neue Bundesregierung mehr Tempo beim Klimaschutz macht, kommt auch in Osnabrück an. Aktuell will die Stadt bis 2050 klimaneutral sein. Besser wäre aber ein früherer Termin, meint Markus Große Ophoff, der Beiratsvorsitzende für den Masterplan 100 Prozent Klimaschutz. Das finden auch die Grünen und die SPD.