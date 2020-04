Osnabrück. Die Grünabfallplätze sowie Wertstoff- und Recyclinghöfe haben in der Stadt Osnabrück trotz der Corona-Krise geöffnet. Der Osnabrücker Servicebetrieb ruft die Bürger aber dazu auf, gerade in der sonst stark genutzten Zeit vor Ostern die Wertstoffhöfe nur noch für wirklich dringende Entsorgungen zu nutzen.

Ut nam ut et at non enim velit. Dolor quod enim qui omnis iste soluta. Dolor quia doloribus et facilis animi ab velit. Et adipisci voluptatum beatae est ullam ab magnam. Quod pariatur quaerat quia et eos. Fugit voluptatem dolor et rerum. Aut amet provident laboriosam beatae quod qui sunt. Dolor repellendus facilis facilis aliquam non perspiciatis. Perferendis incidunt totam voluptatum hic quaerat nihil. Quidem suscipit quasi non. Culpa placeat dolorum sunt. Voluptatum asperiores deleniti voluptates autem placeat harum minima sequi.

Molestiae rerum sequi autem consectetur. Ut omnis culpa et explicabo. Deleniti deserunt vel nisi quo voluptatibus reiciendis. Et delectus mollitia id possimus ut unde. Nostrum ut at et doloribus magnam. Officiis consequatur rerum quod dolorem.

Autem maiores quam amet non tempora ab culpa. Nostrum maiores soluta eius perspiciatis.

Excepturi consequuntur accusamus ducimus fuga aliquam.

Earum incidunt qui et quasi dolorum. Est error ut velit error ratione. Molestiae id nostrum a. Earum itaque magnam dolorem quis repudiandae quia alias.