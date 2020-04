Osnabrück. Viele Menschen bieten in Zeiten der Coronakrise ihre Hilfe und Fähigkeiten an. Der Landkreis Osnabrück möchte nun dabei helfen, die Angebote zu koordinieren – und bittet Hilfsbedürftige um weniger Zurückhaltung.

Momentan bieten zahlreiche Einzelpersonen, Organisationen, Vereine oder Initiativen ihre Hilfe in der Coronakrise an. Auf der Internetseite www.landkreis-osnabrueck.de/ansprechpartner-ehrenamt können sich sowohl hilfsbereite als auch hilfesuchende Menschen mit den Freiwilligenagenturen und Ansprechpartnern der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden in Verbindung setzen. Auch der Landkreis Osnabrück nimmt nach eigenen Angaben Unterstützungsangebote von Bürgern, Organisationen und Unternehmen auf seiner Seite entgegen.

Unterscheidung von kontaktloser und pflegerischer Unterstützung

Viele Menschen in Osnabrück wollen ihre Vorerfahrungen und Qualifikationen im medizinischen oder pflegerischen Bereich, bei der Kinderbetreuung oder bei organisatorischen Aufgaben zur Verfügung stellen, so der Landkreis. Viele würden beispielsweise kranken oder alten Menschen anbieten, sie bei der Lebensmittel- oder Medikamentenversorgung zu unterstützen.

„Es kann ein wenig dauern, bis die passende Einsatzmöglichkeit für sie [die ehrenamtlichen Helfer] gefunden wird. Aber wir sind froh, dass wir auf ein so großes Potenzial an Engagierten im Landkreis Osnabrück zurückgreifen können. Solidarität gehört zu unseren wertvollsten Gütern und Stärken.“ Anna Kebschull, Landrätin

Der Landkreis schlägt vor, dass Städte, Gemeinden und Samtgemeinden sich um die Organisation der freiwilligen Nachbarschaftshilfe kümmern. Dabei sollen sie unter der Maßgabe, Engagement "kontaktlos" zu fördern, Freiwillige mit Hilfesuchenden unter Einhaltung der derzeitigen Bestimmungen zusammenbringen. Beim Landkreis wiederum sollen die weiteren Angebote – etwa zur medizinischen oder pflegerischen Unterstützung – gebündelt und bearbeitet werden. Diese seien ohne persönliche Kontakte nicht denkbar und bedürfen einer besonderen Prüfung und Notwendigkeit.

Risikogruppe soll Nachbarschaftshilfe nutzen

Allgemein habe der Landkreis Osnabrück festgestellt, dass es auf der einen Seite eine sehr hohe Zahl an Engagierten gibt, auf der anderen Seite bei den Hilfesuchenden aber noch Zurückhaltung herrscht. "Deshalb wäre es hilfreich, dass insbesondere Menschen, die einer Risikogruppe angehören und so wenig Kontakt wie möglich haben sollten, die Nachbarschaftshilfe nutzen." Auch sie könnten sich bei den Ansprechpartnern vor Ort oder beim Landkreis melden.