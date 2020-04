In den Osterferien 2019 reisten Menschen von München in den Urlaub. Das ist in diesem Jahr nicht möglich. Über die Auswirkungen der Coronakrise auf das Reisen und Finanzen wurde im NOZ-Video-Live-Chat gesprochen. Foto: Matthias Balk/Sina Schuldt/dpa

Osnabrück. Es mag manchen Zeitgenossen nicht so vorkommen, aber momentan sind Osterferien. Ferienzeit ist Reisezeit – aber nicht in der Coronazeit. Fragen zum Thema Reisen und Finanzen wurden am Freitag im NOZ-Video-Live-Chat beantwortet.