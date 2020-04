Osnabrück. Während Bau- und Gartenmärkte ab Samstag in Niedersachsen wieder öffnen dürfen, müssen Autowaschanlagen nun schließen. Das geht aus der neuen Verordnung der Landesregierung hervor.

