Bischof Franz-Josef Bode ruft die Menschen in der Region Osnabrück dazu auf, in den kommenden Tagen zu Hause zu bleiben. Screenshot: NOZ/Philipp

Osnabrück. In einer am Freitag auf Facebook veröffentlichten Videoansprache hat Bischof Franz-Josef Bode die Menschen in der Region Osnabrück dazu aufgerufen, angesichts der Corona-Krise in den kommenden Tagen weiter zu Hause zu bleiben.