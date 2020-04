Osnabrück. Es gibt viele Fragen, die Menschen zum Coronavirus haben. Fragen zum Thema Finanzen und Reiserecht können unsere Expertinnen am Freitag, 3. April, beantworten.

Ist Bargeld ein Viren-Überträger? Wie kann ich in Corona-Zeiten effektiv das kontaktlose Bezahlsystem nutzen? Warum schwankt ausgerechnet der Goldpreis? Reise abgesagt – wie komme ich nun an mein Geld? Und soll ich besser eine für Juli gebuchte Urlaubsreise stornieren? Diese und andere Fragen können den Expertinnen beim NOZ-Video-Live-Chat unserer Redaktion am Freitag auf noz.de gestellt werden. Die Fragen konnten Sie vorab per Mail an unseren Moderator Stefan Alberti einsenden.

Zugeschaltet sein werden Nancy Plaßmann (Vorstandsmitglied der Sparkasse Osnabrück) und Tiana Preuschoff (Expertin für Reise- und Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen).