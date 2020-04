Osnabrück. Nach zweieinhalb Wochen öffnen die Awigo-Grünabfallplätze ab Montag, 6. April, testweise wieder ihre Tore und bieten den Bürgern im Landkreis dadurch wieder eine Entsorgungsmöglichkeit für ihre Gartenabfälle. Um den Infektionsschutz zu gewährleisten, müssen sich die Anliefernden aber auf veränderte Bedingungen einstellen.

