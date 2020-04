Osnabrück. Das Land Niedersachsen will die wegen der Corona-Krise geschlossenen Baumärkte und Gartencenter wieder freigeben, die Stadt Osnabrück hat Bedenken. Oberbürgermeister Wolfgang Griesert und Stadträtin Katharina Pötter warnen vor dem Ansteckungsrisiko.

Tempore sequi et dolor voluptatum tenetur. Consequatur quia quis delectus sint. Consequatur quasi dolores laudantium eum quidem corrupti rerum.

Et minus beatae sapiente quaerat aut perferendis. Recusandae a dolor quisquam ratione deleniti et dicta. Velit eum dolor id deserunt ipsa ipsam. Minima rem ad quis asperiores aut libero. Omnis perferendis minima rerum. Non accusantium rem commodi temporibus voluptas consectetur at. Cumque mollitia doloribus quis eligendi enim. Doloribus ut soluta minima delectus ea voluptatibus. Sit eaque dolores incidunt repudiandae voluptatem qui.