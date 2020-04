Osnabrück. Es gibt viele Fragen, die Menschen zum Coronavirus haben. Fragen zum Thema Finanzen und Reiserecht können unsere Expertinnen am Freitag, 3. April, beantworten.

Ist Bargeld ein Viren-Überträger? Wie kann ich in Corona-Zeiten effektiv das kontaktlose Bezahlsystem nutzen? Warum schwankt ausgerechnet der Goldpreis? Reise abgesagt – wie komme ich nun an mein Geld? Und soll ich besser eine für Juli gebuchte Urlaubsreise stornieren? Diese und andere Fragen können Sie den Expertinnen beim NOZ-Video-Live-Chat unserer Redaktion am Freitag, 3. April, um 15 Uhr auf noz.de stellen.

Zugeschaltet sein werden Nancy Plaßmann (Vorstandsmitglied der Sparkasse Osnabrück) und Tiana Preuschoff (Expertin für Reise- und Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen).

Ihre Fragen können Sie per Mail an s.alberti@noz.de schicken. Das Expertengespräch mit unserem Moderator Stefan Alberti wird am 3. April ab 15 Uhr auf noz.de gestreamt, ist aber auch danach noch abrufbar.