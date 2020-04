Die Große Straße in Osnabrück ist derzeit menschenleer – trotzdem bieten viele geschlossene Läden nach wie vor Dienstleistungen an. Foto: David Ebener

Osnabrück. Welche Geschäfte haben in der Stadt während der Corona-Krise noch geöffnet? Und sollten sie geschlossen haben: Was bieten sie trotzdem noch an? Da den Überblick zu wahren, ist nicht immer einfach. Das Osnabrücker Stadtmarketing will mit seinem neuen Online-Portal "Osnabrück bringt's" nun einen Überblick schaffen und Kunden und Händler zusammenbringen.