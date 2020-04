Beratungsstellen in Osnabrück helfen am Telefon und online CC-Editor öffnen

Telefonische Beratung zu den Auswirkungen der Coronakrise bieten verschiedene Beratungsstellen in Osnabrück an. Symbolfoto: dpa/Daniel Reinhardt

Osnabrück. Ob Stress in der Familie oder Einsamkeit in der Isolation, finanzielle Sorgen, Angst vor der Infektion oder eine bereits bestehende Sucht oder psychische Erkrankung: Die Probleme werden in der Corona-Krise nicht weniger. Beratungsstellen und Hilfsangebote müssen trotz Kontaktsperre erreichbar sein.