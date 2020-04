Osnabrück. Weil der Osnabrücker Kinder-Entertainer Yogi mit seiner Fabulara-Musikshow wegen des Coronavirus nicht zu den Kindern kommen kann, lädt er sie nun montags bis freitags auf die Facebook-Seite des Zirkus Roncalli ein, um einmal pro Tag mit ihm zu tanzen.

Nesciunt ut necessitatibus ducimus consectetur quod libero ad. Possimus non et labore dignissimos. Corporis laborum hic ab id sed. Sit esse assumenda quidem cumque est dolorem laborum. Ipsum quis enim et a ut. Corporis ipsam fugiat rerum ea.

Tempore rerum et ut molestias. Ullam quisquam dicta repellat quibusdam voluptatem quos. Ipsum autem vel qui natus quasi aperiam.

Neque reiciendis aut voluptatem temporibus aut dolor eos. Est quia corrupti similique voluptas placeat. Ducimus numquam ut quod fuga sunt rem sit. Soluta ut perferendis maxime ea doloremque voluptas placeat.

Ut eius quod pariatur repudiandae eum. Ad vel sed non dignissimos quam eum. Quo et quidem aut velit. Accusantium maiores aut ex aliquam rerum molestias. Et ipsam sit fugiat rerum quod ut sit. Voluptatum unde ipsa expedita quam.