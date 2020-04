Osnabrück. In der Corona-Krise versucht jeder, auf seine Weise zu helfen. Die Osnabrücker Bildungsplattform Eleganz bietet nun kostenlose Nachhilfestunden an, damit Schüler die derzeitigen Unterrichtsausfälle kompensieren können.

Da seit dem 16. März in Niedersachsen die Schulen wegen der Ausbreitung des Corona-Virus geschlossen sind, können in der Region Osnabrück tausende Schüler nicht wie gewohnt am Unterricht teilnehmen. Zwar sind inzwischen die Osterferien angebrochen, doch ist weiterhin ungewiss, ob die Schulen am 20. April wieder öffnen werden. Die Osnabrücker Bildungsplattform Eleganz, ein Verein mit den Schwerpunkten Bildung, Integration und Soziales, möchte ihren Beitrag in der Corona-Zeit leisten, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Deshalb bietet der Verein ab sofort kostenlose Online-Nachhilfe für Schüler an. Der Verein schenkt jedem eine Stunde Lernförderung pro Woche im Fach seiner Wahl. Das Angebot gilt für die Dauer der Schulschließungen für alle Schulformen, alle Klassenstufen und alle Fächer. Die Nachhilfelehrer der Bildungsplattform helfen bei der Bewältigung der von der Schule gestellten Aufgaben, bei Wiederholungs- und Erklärungsbedarf und bei Schwierigkeiten mit dem Lernstoff. Für diejenigen, die sich auf ihre Prüfungen vorbereiten müssen, bietet der Verein Abschlussvorbereitungen für Abitur, Haupt- und Realschulabschluss.

Nachhilfe per Livestream

Die Bildungsplattform arbeitet seit dem 23. März per Livestream, um ihre Nachhilfe in Einzel- und Gruppenförderung online fortführen zu können. Anmeldungen für die kostenlose Nachhilfestunde pro Woche sind ab sofort möglich unter info@eleganz-bp.de, auf der Webseite eleganz-bp.de/corona-hilfe-kostenlose-nachhilfe/ oder telefonisch unter 0541/57509. Der Verein bietet eine kostenlose und unverbindliche Beratung.