Osnabrück. Es gibt viele Fragen, die Menschen zum Coronavirus haben. Über die aktuelle Situation im Klinikum Osnabrück und im Marienhospital Osnabrück können unsere Experten beim NOZ-Video-Livechat am Donnerstag, 2. April, berichten.

Sind die Kliniken gut für die Bekämpfung des Coronavirus‘ gerüstet? Wie ist die derzeitige Arbeitsbelastung beim Personal? Ist das Tragen einer Schutzmaske im Alltag sinnvoll? Und muss ich als „normaler Patient“ jetzt Angst haben, ins Krankenhaus zu gehen? Diese und andere Fragen können Sie den Experten beim Video-Livechat unserer Redaktion am Donnerstag, 2. April, um 15 Uhr auf noz.de stellen.



Zugeschaltet sein werden Prof. Dr. Martin Engelhardt (Ärztlicher Direktor des Klinikums Osnabrück) und Prof. Dr. Dieter Lüttje (stellvertretender Ärztlicher Direktor und gleichzeitig Chef der Klinik für Geriatrie und Palliativmedizin) sowie Prof. Dr. Christoph Greiner (stellvertretender Ärztlicher Direktor Marienhospital).

Ihre Fragen können Sie per Mail an s.alberti@noz.de schicken. Das Expertengespräch mit unserem Moderator Stefan Alberti wird am 2. April ab 15 Uhr live auf noz.de gestreamt, ist aber auch danach noch abrufbar.