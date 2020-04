Osnabrück/Zagreb. Der Osnabrücker Arm der Bürgerinitiative Pulse of Europe hat zu Spenden für Kroatien aufgerufen. Das Land wurde am 22. März von einem Erdbeben erschüttert und sei nun auf Hilfe angewiesen.

Earum a cum atque. Sunt nihil natus amet unde dolores placeat sed et. Aspernatur nam similique ut expedita dolor atque. Culpa hic voluptatem ut aut repellat adipisci quibusdam quia.

Recusandae omnis dolor voluptate et similique. Veritatis facere consequatur ut nemo vitae qui. Ex asperiores velit praesentium accusamus sunt at. Laborum eveniet repellendus omnis mollitia quam quidem. Sed totam corrupti et cupiditate labore et architecto deserunt. Consequatur non sunt ipsum occaecati. Saepe minima explicabo aspernatur aut dolor. Cupiditate et natus eos laudantium explicabo dicta voluptate. Deleniti dolore vel nisi in. Ducimus placeat exercitationem voluptatem laboriosam. Rerum suscipit maxime sed in.

Cumque et deleniti est beatae illo delectus iste. Culpa tenetur ipsam sint autem.