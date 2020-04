Gibt es in Osnabrück bald mehr Lastenräder? Die Stadt fördert deren Anschaffung. Symbolfoto: dpa/Gregor Fischer

Osnabrück. Immer mehr Menschen legen Wert darauf, so oft es geht das Fahrrad zu nutzen. Wer damit aber Schweres oder Sperriges transportieren will, stößt meist an Grenzen. Eine Lösung sind Lastenräder. Die Stadt Osnabrück fördert nun deren Anschaffung.