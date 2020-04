Osnabrück. In Jena wird es Pflicht, beim Einkaufen oder im Bus einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Ziel ist es, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Soll es in Osnabrück auch eine solche Vorschrift geben? Oberbürgermeister Wolfgang Griesert setzt auf Freiwilligkeit. Und auf selbstgenähte Gesichtsmasken.

