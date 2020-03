Osnabrück. Aufgrund der vermehrten Covid-19-Fälle in Pflegeinrichtungen reagieren Stadt und Landkreis Osnabrück mit neuen Vorgaben, welche ab dem 1. April in Kraft treten. Diese sollen Personal und Bewohner schützen.

Die neue Verfügung, genannt "Fachaufsichtliche Weisung", soll die Verbreitung des Coronavirus in Pflegeeinrichtungen eindämmen, erklärt der Landkreis in einer Pressemitteilung.

Neue Bewohner nur nach Quarantäne

Demnach dürfen Einrichtungen neue Bewohner erst aufnehmen, wenn diese zuvor 14 Tage in Quarantäne verbracht haben. Das gilt unabhängig davon, ob sie zuvor Symptome gezeigt haben.

Auch will der Gesundheitsdienst von Stadt und Landkreis ein Fachteam aufstellen. So sollen Maßnahmen in Sachen Schutz und Hygiene entwickelt werden, die auf die jeweiligen Pflegeeinrichtungen zugeschnitten sind. Das Team soll aber auch eine beratende Funktion haben.

Schutzmasken für Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen

Mitarbeiter von Einrichtungen, in denen bereits ein Coronafall festgestellt wurde, sollen bevorzugt mit Mund-Nase-Schutzmasken versorgt werden. Um das zu gewährleisten, sind Stadt und Landkreis mit entsprechenden Unternehmen in engem Kontakt. Zudem können Mitarbeiter über das Bürgertelefon unter 0541/ 501 111 oder per Mail an abstrich@lkos.de beantragen, sich frühzeitig auf das Virus testen zu lassen - sofern sie Krankheitszeichen feststellen.

Nach wie vor besteht ein Betretungsverbot von Pflegeheimen und anderen sensiblen Einrichtungen.