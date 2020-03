Osnabrück. Aufgrund der Coronakrise werden derzeit viele Einrichtungen und Betriebe in Osnabrück nicht genutzt. Um der Gefahr von gesundheitsgefährdenden Keimen wie Legionellen vorzubeugen, raten die Stadtwerke zum regelmäßigen Durchspülen der Wasserleitungen in den ungenutzten Gebäuden.

