Osnabrück. Damit die Grundversorgung auch für Senioren in der Corona-Zeit gesichert bleibt, bieten die Malteser einen ehrenamtlichen Einkaufsservice in der Diözese Osnabrück an. Die Freiwilligen bringen die Einkäufe bis vor die Haustür.

"Wie können wir trotz Covid-19 den Menschen, die wir betreuen, weiterhelfen?" Diese Frage stellen sich laut einer Mitteilung immer mehr ehrenamtliche Helfer des Malteser Hilfsdienst. Wegen der aktuellen Lage seien Projekte der sozialen und gesellschaftlichen Teilhabe nicht mehr möglich. Deshalb wurde der mobile Einkaufswagen, der es Senioren regelmäßig ermöglicht, in geselliger Runde einkaufen zu gehen und im Anschluss gemeinsam Kaffee zu trinken, zum Einkaufsservice umfunktioniert.

„Angesichts des sich schnell ausbreitenden Coronavirus sehen wir uns in der Pflicht, diese Menschen trotz aller Einschränkungen, was soziale Kontakte anbelangt, besonders zu unterstützen“, erklärt der Präsident der Malteser Deutschland, Georg Khevenhüller. Der „Einkaufsservice“ sei hierbei eine passende Antwort auf die neue Herausforderung.

Das Projekt richtet für die Dauer der Covid-19-Situation sein Angebot an Menschen, die bisher mit dem mobilen Einkaufswagen, in den Besuchsdiensten oder Demenzdiensten begleitet wurden oder die aufgrund von Erkrankungen zur Risikogruppe gehören. Und auch an jene, die unter Quarantäne stehen und sonst niemanden haben, der für sie Erledigungen macht.

Einkäufe der Grundversorgung

Die Ehrenamtlichen erledigen für die Betroffenen die Einkäufe der Grundversorgung – Lebensmittel, Hygieneartikel und Tierbedarf. Sie besorgen auch Medikamente und holen wenn nötig die Rezepte aus der Arztpraxis ab.

Der Einkaufsservice ist kostenfrei. Dabei wird jedoch jeder direkte Kontakt nach Möglichkeit vermieden und auf die Einhaltung der Abstandsregeln geachtet. Eine Koordinierungsstelle nimmt telefonisch die Adresse und den Einkaufszettel der betreuten Personen entgegen, für die die Ehrenamtlichen gesammelt einkaufen gehen. Sie übergeben die Produkte entsprechend dem Einkaufszettel an der Haustür. Die Begleichung der Einkäufe erfolgt in der Regel über Bargeld. Alle Ehrenamtlichen, die direkten Kontakt zu Bedürftigen haben, werden dafür mit Einmalhandschuhen und Desinfektionsmitteln versorgt. Im Rahmen des Infektionsschutzes werden die Leitlinien des Robert-Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung befolgt.

Bereits an elf verschiedenen Standorten verteilt über das gesamte Gebiet der Diözese Osnabrück, darunter auch in Osnabrück, Bad Laer, Bramsche-Engter, Sögel und Papenburg, kümmern sich Ehrenamtliche um den Einkaufsservice. Wer sich als ehrenamtlicher Helfer engagieren, den Einkaufsservice in Anspruch nehmen möchte oder telefonisch Trost sucht, kann sich direkt an die Malteser vor Ort wenden. Die Osnabrücker Malteser sind unter 0541/505220 erreichbar. Weitere Informationen sind auch über das Referat soziales Ehrenamt per E-Mail an Stephanie Tewes-Ahrnsen unter Stephanie.Tewes-Ahrnsen@malteser.org erhältlich.

