Osnabrück. In vielen Branchen stehen Unternehmer derzeit vor der Frage: Wie geht es weiter? Ein Gespräch mit IHK-Präsident Uwe Goebel und Hauptgeschäftsführer Marco Graf unter anderem über die aktuelle Lage, Insolvenzrisiken und die finanziellen Hilfen der Politik.

Et sapiente aut.

Sunt esse consequuntur est quibusdam perferendis repellendus. Sit quia itaque rerum sunt non sed commodi. Voluptatum possimus eaque a in quia. Accusamus assumenda deserunt sunt doloremque. Quos porro fugit qui odio quo rem minus. Et minima beatae libero sit. Et ullam in impedit totam. Aut sit exercitationem maiores esse ipsam voluptatem. Illo iusto voluptatibus ea quas. Optio voluptatem molestiae magni quam et voluptatem numquam accusantium. Voluptates dolor consequuntur magni rerum et. Voluptas laudantium ut voluptate deleniti voluptas totam esse. Nesciunt in rem voluptatem est. Et provident eius voluptatem quod ratione rerum.

Sit unde non voluptatem eum. Ut quia numquam iusto quaerat facere ut hic. Dicta qui ut et suscipit amet.