Im Klinikum Osnabrück war am Sonntag ein Patient am Coronavirus gestorben. Bei einem weiteren verstorbenen Patienten konnte das Virus nicht nachgewiesen werden. Foto: David Ebener

Osnabrück. Das Coronavirus hat am Sonntag das erste Todesopfer in der Stadt Osnabrück gefordert. Bei einem weiteren an diesem Tag verstorbenen Patienten war zunächst nicht bekannt, ob Covid-19 die Todesursache war. Das Testergebnis liegt nun vor.