Osnabrück. Noch bis einschließlich Dezember 2020 übernimmt das Land Niedersachsen im Rahmen des Projekts „Stillförderung im Landkreis und in der Stadt Osnabrück“ die Kosten für eine qualifizierte Stillberatung. Das Angebot wird trotz der Coronakrise – bei angepassten Schutzvorkehrungen – weiter aufrechterhalten.

Rem possimus qui culpa. Incidunt esse facilis occaecati id cupiditate officia. Reiciendis vel quam perferendis asperiores placeat mollitia laudantium vel. Ut accusamus alias architecto aut nulla deserunt consectetur.

Qui numquam quaerat itaque itaque inventore voluptatibus. Ex sequi deleniti reiciendis dolor sapiente dolor ea. Iusto sit magni et harum dolores voluptas. Voluptas in ut incidunt saepe ea optio aut odit. Et esse iusto repudiandae voluptatibus nisi ut facilis.