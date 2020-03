Der Osnabrücker Künstler Manfred Blieffert druckte in der Nacht vor der Marienkirche Plakate. Seine Aktion "Nachtwache - Nachtschicht - Freiraum Nacht" soll zum Nachdenken über unsere Zukunft anregen. Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. „Und was bringt DAS MORGEN?“ steht auf einem Plakat, das der Osnabrücker Künstler Manfred Blieffert in einer (fast) einsamen Nachtaktion vor der Marienkirche gedruckt hat. Mit dem Projekt „Nachtwache – Nachtschicht – Freiraum Nacht“ will er zum Nachdenken über den Zustand unseres Planeten anregen.