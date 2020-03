No risk, no Sunglider: Solar-Schwebebahn muss keine Vision bleiben

Osnabrück. "Schwachsinn", "Unsinn", "Blödsinn" rufen die Nörgler, die im Sunglider nicht mehr sehen können oder wollen als eine "teure und peinliche Osnabrücker Posse". Wohingegen sich neben der Stadt nun auch das Land durchaus etwas von der Idee einer fahrerlosen Solar-Schwebebahn verspricht. Ein Kommentar.

