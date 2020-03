Osnabrück. Landrätin Anna Kebschull fordert, den Verkauf von Gartenpflanzen in entsprechenden Fachmärkten wieder zu erlauben. Viele Setzlinge von Kräuter-, Gemüse- und Salatpflanzen dienten der Grundversorgung, argumentiert die Grünen-Politikerin. Außerdem hält sie es für falsch, dass jetzt auch Mitarbeiterkantinen schließen müssen.

Provident aliquam commodi quidem eum ea. Aut voluptatum beatae in eum tenetur pariatur. Enim aut suscipit error totam at.

Dolorum minima error sed animi hic maxime. Sit sint sit aperiam ipsam numquam rerum tempora. Molestiae eligendi exercitationem ut maxime blanditiis odio tempore. Accusantium repellendus consequuntur recusandae voluptate velit id. Ut non accusamus neque dolores. Culpa eveniet quidem sit cupiditate delectus amet. Eos error dolor quia aspernatur minus. Ad tempora eum qui aut iure. Vitae vitae velit nihil ut. Nulla consequatur neque tempore perspiciatis sunt saepe et voluptas. Voluptate perferendis sit enim dolorem veniam. Sunt qui repudiandae magni ut id quia. Libero et dolor nobis accusamus.

Perspiciatis dolorem earum omnis numquam. Ullam exercitationem cumque aliquam dolorum aut repudiandae. Vel tempora et modi.