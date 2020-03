Osnabrück. Weil der Raum durch große Schaufenster an zwei Seiten sehr gut einsehbar ist, kann man die aktuelle Ausstellung „enjoy the crisis“ der Osnabrücker Künstlerin Margit Rusert in der skulptur-galerie von außen „besuchen“.

