Osnabrück. Die Stadt Osnabrück wird ab April vorerst auf die Erhebung von Entgelten für die Kinderbetreuung in Horten und Krippen verzichten. Eine Erstattung von Beträgen für den Monat März soll es jedoch nicht geben.

