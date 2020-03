Osnabrück. Da an ihren Studienorten momentan keine Vorlesungen stattfinden, haben sich rund 100 Studierende gesundheitsnaher Studiengänge aus dem gesamten Bundesgebiet dazu entschieden, die Niels-Stensen-Kliniken in der Coronakrise zu unterstützen.

