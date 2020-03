Osnabrück. Immer mehr Menschen geraten angesichts der Coronakrise in finanzielle Schwierigkeiten. Das Bistum Osnabrück und der Caritasverband für die Diözese Osnabrück stellen nach eigenen Angaben nun insgesamt 100.000 Euro zur Verfügung, um diesen Menschen schnell und unbürokratisch zu helfen.

