Osnabrück. Die traditionellen Osterfeuer sind in diesem Jahr in der gesamten Region Osnabrück wegen des Coronavirus verboten. Schon das Aufschichten von Brennbarem ist untersagt. Bereits errichtete Haufen können nach telefonischer Absprache über die Grünabfallsammelplätze der Awigo entsorgt werden.

Der Landkreis Osnabrück fordert in einer Pressemitteilung alle Bürger auf, keine weiteren Vorbereitungen für ein Osterfeuer zu treffen. Ab sofort dürfen keine Haufen mit Baum- und Strauchschnitt aufgeschichtet oder noch weiter vergrößert werden. Der Landkreis weist darauf hin, dass in der jetzigen Situation die Neuanlage oder die Vergrößerung solcher Ablagerungen eine Ordnungswidrigkeit darstellen und mit einem Bußgeld geahndet werden können.

Kostenlose Grünabfallentsorgung

Im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen könnten Osterfeuer nicht verschoben werden, weil sie als Brauchtumspflege gelten und nur am Osterwochenende gesetzlich zulässig sind, heißt es in der Mitteilung. Die abfallrechtlichen Vorschriften verböten das Verbrennen von Baum- und Strauchschnitt an den übrigen Tagen im Jahr und ließen dementsprechend keine spätere Ausnahme zu.

Der Landkreis schreibt: "Die einfachste und gängigste Möglichkeit ist das Schreddern des Grünabfalls und die Verwendung als Mulch. Bei allen Haufen, die nicht geschreddert werden können, bietet die Awigo allen gemeinnützigen Veranstaltern im Landkreis Osnabrück eine kostenlose Grünabfallentsorgung im angemeldeten Umfang an."

Entsorgung nur mit Bescheinigung

Dabei sei zu beachten, dass das Osterfeuer mit seiner Größe bei der Gemeinde zuvor angemeldet gewesen sein sollte. In den Gemeinden, in denen keine Meldepflicht für Osterfeuer bestehe, stellen die Ordnungsämter eine formlose Bescheinigung aus, die den Ort, die ungefähre Größe und den Veranstalter des geplanten Osterfeuers bestätige, so der Landkreis. "Bei der Entsorgung muss der Transport des Materials durch die Veranstalter erfolgen. Bei Verladen und Transport des Grünabfalls sind die bekannten Hygiene- und Verhaltensregeln zur Eindämmung des Coronavirus unbedingt zu beachten." Das Abräumen der Osterfeuerstätten dürfe dabei kein Vorwand für Versammlungen sein.

Die Awigo werde nach individueller telefonischer Vorabsprache ihre derzeitig geschlossenen Grünplätze für diese Sonderfälle öffnen. Veranstalter können mit dem Service-Center der Awigo unter der Telefonnummer 05401 365555 Kontakt aufnehmen. Für weitere Details verweist der Landkreis auch auf seine Internetseite.