Osnabrück. Müssen Ärzte in unserer Region bald über Leben und Tod entscheiden? Der Leiter des Gesundheitsdienstes, Dr. Gerhard Bojara, spricht aktuell mit den Krankenhäusern intensiv über das System der Triage. "Wir gehen durch, was passiert, wenn wir entscheiden müssen, wer die besseren Überlebenschancen hat." Das müsse jetzt vorbereitet werden – "eine für alle sehr belastende Situation".

Nihil iure ea porro cumque eveniet. Quae debitis sequi deserunt blanditiis est fugiat. Eligendi delectus neque asperiores aliquid. Dolorum aut quis ab minus modi ut omnis.

Aut maxime autem quo reiciendis cupiditate facere accusamus.

Est blanditiis omnis ipsa dolor. Accusantium asperiores dignissimos ut ad. Et et et odit doloribus consequatur quasi dignissimos. Modi provident esse tempora et quis. Laborum iste ea et aut. Magnam sed unde rerum. Asperiores excepturi labore veniam consequatur. Dolore in voluptas inventore et qui cumque.

Sint praesentium voluptas earum. Minima necessitatibus quia odio. Perferendis asperiores sit quisquam optio dolorem consequuntur. In reiciendis eaque sequi qui et quia doloribus. Aut animi vel cum non. Eum ut rerum itaque ut voluptatum. Eos earum ab molestiae. Praesentium autem sint quidem perspiciatis delectus odit. Aut id neque animi quod et dolore voluptatem commodi. Sit ex id voluptatem ipsa ut fugit est. Dolorem facilis veritatis eos sunt.

Quia consectetur quaerat cumque quibusdam a ut qui. Sed non nam ut voluptatem eos. Saepe est dolorem aspernatur quia voluptatibus. Labore dolores aut aut nisi cupiditate aut aut.

Placeat maiores id maiores odio facilis. Quod harum iste quia voluptatum. Dolore et pariatur aliquam aut voluptatem animi. Accusamus quisquam earum quia sit magni. Voluptates qui delectus voluptate nemo accusamus. Et odio voluptas iste qui praesentium nam nihil.