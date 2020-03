Osnabrück. Vom 30. März bis zum 4. April entfallen auf der Linie RB 61 im Zweistundentakt die Halte zwischen Osnabrück und Bruchmühlen. Grund dafür sind Gleis- und Weichenerneuerungen. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

